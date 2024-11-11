Открытки набирают популярность среди южноуральцев

Их отправляют семье и друзьям из путешествий

Сегодня, 11 ноября, отмечается День написания бумажных писем. В Челябинской области количество письменной корреспонденции сильно не изменилось. В региональном отделении «Почты России» ИА «Первое областное» рассказали, кому чаще всего пишут жители и как изменился характер переписки. Например, все большую популярность набирают открытки, которые отправляют путешественники.

Каждый год в Челябинской области почта обрабатывает и доставляет около 62 миллионов писем. Сейчас большую часть переписки составляет деловая корреспонденция — это письма и уведомления от органов власти и организаций.

Зимой самым популярным направлением для писем является Великий Устюг, где живет Дед Мороз. В прошлом году южноуральцы отправили ему более пяти тысяч писем.





«Традиционно юные жители Челябинской области начинают писать письма зимнему волшебнику 18 ноября. Эта дата считается днем рождения Деда Мороза. По наблюдению синоптиков, именно 18 ноября на родине Деда Мороза в Вологодской области начинается настоящая зима и ударяют морозы. Возраст зимнего волшебника доподлинно никому не известен, на родине Деда Мороза считают, что ему более двух тысяч лет», — рассказала главный специалист группы по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области Светлана Замятина.





В декабре дополнительный ящик для писем Деду Морозу устанавливают в центральном отделении на улице Кирова, 165. В этом году новогодняя почта откроется в ледовом городке Челябинска на площади Революции.

«Все желающие смогут подписать открытку и бесплатно отправить ее друзьям и родственникам в любой уголок страны и, конечно, Деду Морозу в Великий Устюг», — отметила спикер.

Самое длинное письмо зимнему волшебнику отправили в 2019 году. Авторами стали более 300 человек. Длина послания составила 112 метров и 66 сантиметров.





В личной переписке сейчас второе рождение переживает открытка, отметила пресс-секретарь. Такие карточки, подписанные от руки, дарят те эмоции, на которые не способно ни одно современное средство коммуникации.





«Путешественники стараются отправить из каждого нового места, где они побывали, открытки друзьям, родственникам и себе на домашний адрес. В почтовое отделение на Кировке часто приходят гости города и спрашивают карточки с видами Челябинска и Челябинской области», — добавила Светлана Замятина.

Кроме того, более 1600 жителей области используют посткроссинг. Это международный проект по обмену открытками. Часто их делают своими руками и из разных материалов — металла или дерева.





На крупных мероприятиях делают открыточные акции. В этом году карточки отправляли гости и участники хоккейного матча «Трактора» с «Локомотивом», участники Всероссийского профориентационного технологического конкурса «Инженерные кадры России», спортсмены и болельщики Парижского полумарафона и Международного заплыва X-WATERS Ural, участники акции «Поздравь любимого учителя».





В письмах по России можно отправлять только бумагу весом 100 граммов и размером 229×324 миллиметров. Если внутрь захочется что-то вложить, то такую корреспонденцию вернут отправителю.





Что нужно для того, чтобы отправить письмо?

Его нужно упаковать в конверт и оплатить пересылку. Для этого нужно купить почтовые марки. Их общий номинал должен соответствовать тарифу на пересылку.

В День написания бумажных писем в Музее почтовой связи проходят экскурсии, после которых посетители подписывают и отправляют открытки и письма.