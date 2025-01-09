Южноуральцы отправили 8 тысяч писем Деду Морозу в Великий Устюг

Корреспонденцию принимали весь декабрь

Жители Челябинской области прислали в Великий Устюг Деду Морозу более 8 тысяч писем. Первыми корреспонденцию отправили участники новогодних представлений для детей и молодежи с инвалидностью «Необыкновенные Елки», сообщили в пресс-службе регионального отделения «Почты России».

«На праздничных мероприятиях работал мобильный почтовый пункт. Рисунки для открыток выполнили участники клуба для молодежи с ограниченными возможностями здоровья „Наше место“», — сказали в пресс-службе.

Послания Деду Морозу отправляли весь декабрь на красочных открытках и в конвертах. Сотрудники почты помогали правильно оформить корреспонденцию — указать правильный адрес получателя и наклеить марку.

Новогодняя почта работала и в Челябинске, и в Магнитогорске.

«Путешественники, посетившие в новогодние праздники Южный Урал, с удовольствием отправляли открытки своим друзьям, родственникам и себе на домашний адрес на память о тех местах, где они побывали», — сказал директор регионального управления «Почты России» Константин Болдырев.