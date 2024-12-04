Вишлист для Деда Мороза: челябинцы пишут письма сказочному волшебнику

Несколько семей рассказали Первому областному о своих новогодних традициях

Если вы еще не отправили письмо Деду Морозу, сейчас — самое время. Сегодня мир отмечает День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Говорят, что именно 4 декабря во многих странах мира на почтах и начинают принимать письма для седого волшебника.

Сама традиция писать письма Деду Морозу достаточно молода и, вероятно, пришла из Америки, где дети пишут письма Санта-Клаусу. Дед Мороз был придуман в советское время, но советские дети писем Дедушке не писали.

Детство Людмилы пришлось на 50-е годы. Ее родители приехали в Челябинск во время войны. Семья жила небогато — отдельные подарки детям на Новый год не покупали.

«Мы просто садились за праздничный стол, без подарков. Писем Деду Морозу мы с сестрой не писали», — вспоминает Людмила.

Челябинка Антонина, которая росла в то же время, помнит, что Дед Мороз все-таки приносил им подарки — исключительно сладости, поэтому и просить что-то у волшебного Деда девочке в голову не приходило.





Не писали писем Морозу и дети наших пенсионерок в 70—80-е годы. Новогодний подарок всегда оставался сюрпризом. Он состоял из пакета с конфетами, печеньем и мандаринами, а также игрушек или одежды — видимо, что-то о нуждах детей Морозу все же нашептывали сами мамы.

«В моем детстве не было потребительского отношения к Деду Морозу. Что дарили, то и ладно. Может быть, потому что тогда было трудно найти желанный подарок», — замечает Алена, детство которой пришлось на 70—80-е годы.

Писем не было, а желания были.

«Писем не было точно, но что-то в форточку я Морозу шептала, потому что он постоянно приносил книги, а однажды додумался подарить платье, а мне хотелось игрушки», — рассказывает Марина, которая также росла в 70—80-е годы.





И лишь уже в 90-е годы традиция писать настоящие письма Морозу набрала популярность. Вместе с ней дети стали возлагать на Деда определенные ожидания. Если зимний волшебник их не оправдывал, даже могли расплакаться и рассердиться.

«Для моей дочери письма Деду Морозу стали первым уроком письменного этикета. Я учила, что надо начать послание с уважительного обращения, потом выразить свое почтение, восхищение его трудом, рассказать о себе. А не писать просто в лоб — хочу такой-то подарок», — продолжает Алена.

Письмо она убирала в свою женскую сумку, чтобы утром отправить по почте Деду Морозу.

Дочери Ирины, Аня и Яна, росли в начале 2000-х. Как-то родители сделали им шикарный подарок — поездку к Деду Морозу в Великий Устюг.

«Мы старались создать для детей новогоднюю сказку. Съездили в вотчину Деда Мороза в Великий Устюг, а потом собирались на родину Снегурочки в Кострому и надеялись съездить в Лапландию. По разным причинам не получилось. Но вера в Деда Мороза была первой верой в жизни наших детей», — рассказывает Ирина.

После этого путешествия девочки с двойным усердием писали письма сказочному персонажу. А если что-то достать не удавалось, мама писала ответные письма от Дедушки, в которых он объяснял, почему не может исполнить желания девочек.





«Сегодня письма Деду Морозу я воспринимаю как вишлисты. Когда вокруг много что продается, они помогают выбрать подарок, который действительно будет желанным. Девочки уже выросли, окончили школу, но все равно пишут письма Деду Морозу и заставляют писать меня и супруга. Мне приятно, что дети, которые подрабатывают и имеют свои карманные деньги, покупают нам подарки. Подарки Дедушка приносит заранее и кладет под елку. Я хожу и „облизываюсь“: очень хочется посмотреть даже не на свой подарок, а на радость детей, когда они открывают свои», — говорит Ирина.

Письма в семье Ирины все выкладывают на подоконник, чтобы Дед Мороз прочитал их, пролетая мимо.





Сверх заказанного Ирина обязательно кладет в подарок что-нибудь от себя. Например, в прошлом году в новогодний презент попала трехлитровая банка «Нутеллы». Маме было приятно, когда глаза девочек округлились, как у малышей.





Детство челябинки Василины также пришлось на начало 2000-х. Ее мама — лингвист, поэтому они вместе обсуждали структуру письма, а когда все было готово, мама «проверяла ошибки», и письмо относили в почтовый ящик на углу соседнего дома. Дед Мороз радовал Василину не только подарком. Через какое-то время девочка находила в почтовом ящике ответное письмо от Деда Мороза, в котором волшебник хвалил малышку за ее успехи и благодарил за теплые слова в свой адрес.

«Когда дочери было 11 или 12 лет, я нашла в почтовом ящике письмо „Для хорошей девочки Оли“, в котором также было сказано много добрых слов про меня. Я рада, что дочка переняла эту традицию и уже сама делает маленькие чудеса — пишет нам вдохновляющие письма и сама дарит подарки, купленные на свои деньги», — замечает мама девушки Ольга.

Кстати, Ольга нам рассказала и о других традициях, связанных с подарками. Елку в их семье ставили примерно за две недели до Нового года, и каждое утро она находила под еловыми лапами небольшие подарки: то конфетку от папы, то варежки, связанные руками мамы. Сейчас родители Ольги дарят маленькие презенты и Василине. Когда внучка приходит к бабушке с дедом, они отправляют ее заглянуть под елку.

Главный подарок все члены семьи получают в новогоднюю ночь. После боя курантов все одеваются и выходят на улицу запускать фейерверки, а когда возвращаются — подарки уже у елки.

«Когда дочь была маленькой, Дед Мороз приходил к нам на Новый год лично. Его роль играл мой старший брат. Конечно, дочка замечала сходство с любимым дядей, но мы всегда объясняли, что дедушка делает так специально, чтобы дети случайно не испугались незнакомого человека», — делится Ольга.

Завести традицию написания писем не поздно в любом возрасте. А тем более не поздно сейчас, когда до праздника почти месяц. Делайте чудеса своими руками!