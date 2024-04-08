Специалисты МЧС России круглосуточно устраняют последствия паводка и спасают людей

Более шести тысяч человек эвакуированы в Оренбургской области

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Несмотря на готовность спецслужб, профилактическую работу с населением и опыт прошлых лет, непредсказуемая природа все равно вносит свои коррективы. В нескольких регионах России весенний паводок обернулся бедствием, а в Орске случилась настоящая катастрофа — буквально за пару дней город оказался под водой из-за размыва дамб, сообщили в ГУ МЧС РФ.

Хоррорск

Прорыв первой дамбы, которая должна была защищать город от талых вод, случился в пятницу. К вечеру некоторые районы города были похожи на кадры из фильма ужасов: затопленные дома, экстренная эвакуация людей и животных, сотни спасателей и спецтехники.

Помощь людям не прекращалась ни на минуту. Из подтопленных домов людей вывозили вплавь до ПВР. Микрорайон Старый город едва ли не полностью ушел под воду. По поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова в терпящий бедствие регион направили дополнительный эшелон спасателей бортом Ил-76.

















6 апреля в Орске случился порыв второй земляной дамбы. К работам приступили дополнительные группировки отряда «Центроспас», ГУ МЧС России по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС России. Глава МЧС России Александр Куренков провел из Орска заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В обсуждении сложившейся паводковой ситуации приняли участие его заместители, представители ряда министерств, а также главы Оренбургской и Курганской областей.

К утру понедельника, 8 апреля, в Оренбургской области подтоплены 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков.

«Эвакуированы более 6,1 тысячи человек, из них более тысячи находятся в пунктах временного размещения. Всего развернуто 33 таких пункта на 33 тысячи человек», — прокомментировали в МЧС.

Орск переживал подобное бедствие в 1957 году.



















Самарская область

Непростая ситуация и в Поволжье. Здесь специалисты МЧС эвакуируют людей из подтопленных районов. Под водой оказались 313 домов и 1092 приусадебных участка.

«Эвакуированы 816 человек, в том числе 159 детей, в четырех пунктах временного размещения находятся 62 человека», — рассказали в МЧС России.



Алтайский край

На территории региона талыми водами подтоплено 142 жилых дома и 453 приусадебных участка. На особом контроле остается ситуация в Волчихинском, Хабарском, Тюменцевском, Немецком и некоторых других районах. В пунктах временного размещения остаются 20 человек. Наблюдение за подтопленными районами ведется с помощью беспилотной авиации.

«Всего в работах задействовано 1175 человек, 561 единица техники, в том числе от МЧС 191 человек, 70 единиц техники», — сообщили в МЧС.



После ЧП в Оренбургской области на особом контроле ситуация с паводком находится в Курганской и Тюменской областях. Специалисты искусственно снижают уровень воды в реке Тобол, из потенциально подтопляемых населенных пунктов эвакуируют людей.

Тем временем в Челябинской области прошел пик паводка. За сутки вода полностью покинула территорию 66 частных жилых домов и 89 приусадебных участков.

На контроле остается ситуация в 4 населенных пунктах:

в селе Кизильском Кизильского района подтоплено 8 приусадебных участков;

в Южноуральске подтоплено 4 частных жилых дома и 22 приусадебных участка;

в селе Париж Нагайбакского района подтоплено 44 приусадебных участка;

в поселке Бреды подтоплены 10 приусадебных участков.

ПВР готовы принять пострадавших от затопления. Оперативные службы и администрации муниципалитетов работают круглосуточно.

Ситуацию с паводком контролирует губернатор Алексей Текслер. Планируются выплаты для пострадавших.