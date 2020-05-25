Жители Магнитогорска пожаловались на хамство кондуктора в трамвае

По их словам, женщина обругала и выгнала из вагона пожилого мужчину без денег.

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В Магнитогорске, по словам местных жителей, произошел неприятный инцидент. С жалобой о том, что кондуктор трамвая обозвала и выгнала из вагона пожилого мужчину, в социальные сети обратилась местная жительница. По ее словам, отец забыл деньги и пытался объяснить ситуацию кондуктору.



«Вчера, 24 мая, приблизительно в 15:40 из трамвая № 1 на остановке „Бетонстрой“, моего отца, которому 80 лет, в грубой и наглой форме выгнали из трамвая обозвав его. Он ехал из гаража и в силу своих лет, по забывчивости, все документы, телефон и деньги оставил в гараже. Когда кондуктор обратилась к нему, он только тогда понял, что у него ничего нет. Попытался объяснить кондуктору ситуацию, но она даже и слушать его не захотела. Мой отец пережил войну, перенес инфаркт и операцию на сердце. И в жару два часа вынужден был пешком добираться до дома», — сообщает жительница города.

В данной ситуации уже начало разбираться руководство МП «Маггортранс».

«По данному факту проводится служебная проверка. У нас есть видеозапись из вагона трамвая», — сообщает директор компании Андрей Литвинов.

Результаты проверки, проведенной в «Маггортрансе», будут известны позже.