Мэр Магнитогорска проконтролировал ремонт театра имени Пушкина

Сергей Бердников остался доволен работой строителей.

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Глава Магнитогорска проверил ход ремонта драматического театра имени Пушкина. Градоначальник положительно оценил проделанную строителями работу. Сейчас она находится на финальной стадии. Сергей Бердников отметил, что ему нравится как проходят работы. Мэр Магнитогорска отметил, что проект обсуждался долго, а на его реализацию было потрачено много сил и энергии.

«В процессе мы постоянно что-то меняли, не потому что хочется, а потому что замечания делали актёры, которые здесь будут работать, очень много подсказывали строители, ну и конечно проектанты вносят изменения которые улучшают. Они не кардинальные, незначительные, но из этих мелочей всё и состоит. Сегодня уже мы приступили к окончательной отделки, большая часть отделана. В целом — можно формировать представление как оно будет в итоге»,— сказал Сергей Бердников.

От старого здания театра останутся только стены. На лицевой части установят мультимедийный экран. Он будет выполнять роль афиши. Это решение позволит ярко рекламировать все спектакли.

Напомним, реконструкция театра началась в июне 2019 года. Это первый масштабный ремонт в жизни Драматического театра имени Пушкина. Он проходит при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера и ПАО «ММК».