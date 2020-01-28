4 февраля во всём мире отмечается Всемирный день борьбы с одним из самых страшных заболеваний — раком. Это название объединяет более сотни болезней, которые могут поразить абсолютно любую часть организма. При многих видах рака существует очень высокий шанс излечения в случае раннего выявления и надлежащего лечения.
Именно для этого 29 января в Копейске абсолютно каждый может получить бесплатную консультацию у врачей-онкологов из областного онкодиспансера.
Программа акции будет довольно насыщенной, ведь всем пришедшим врачи предложат ряд тестов:
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Комплексное обследование организма: кровь на сахар, холестерин, измерение артериального давления, внутриглазного давления;
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Обследование сердца на аппарате «Кардиовизор»;
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Обследование легких на приборе «Спироспектр»;
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Обследование на аппарате «Смокелайзер» (для курящих);
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Анкетирование на факторы риска онкозаболеваний;
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Консультация врача центра здоровья по результатам обследования.
Данное тестирование на факторы риска онкозаболеваний проводит благотворительный фонд «Искорка» в рамках проекта профилактики и раннего выявления онкозаболеваний «СТОП-РАК.РФ» при поддержке Фонда президентских грантов.
Акция пройдёт 29 января с 14:00 до 16:00 в Копейске по адресу Жданова, 29 (в здании центральной городской библиотеки). Перед тем, как прийти на консультацию, нужно обязательно заполнить анкету.