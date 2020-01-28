Жители Копейска смогут получить бесплатную консультацию онколога

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с раком.

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4 февраля во всём мире отмечается Всемирный день борьбы с одним из самых страшных заболеваний — раком. Это название объединяет более сотни болезней, которые могут поразить абсолютно любую часть организма. При многих видах рака существует очень высокий шанс излечения в случае раннего выявления и надлежащего лечения.

Именно для этого 29 января в Копейске абсолютно каждый может получить бесплатную консультацию у врачей-онкологов из областного онкодиспансера.

Программа акции будет довольно насыщенной, ведь всем пришедшим врачи предложат ряд тестов:

Комплексное обследование организма: кровь на сахар, холестерин, измерение артериального давления, внутриглазного давления; Обследование сердца на аппарате «Кардиовизор»; Обследование легких на приборе «Спироспектр»; Обследование на аппарате «Смокелайзер» (для курящих); Анкетирование на факторы риска онкозаболеваний; Консультация врача центра здоровья по результатам обследования.

Данное тестирование на факторы риска онкозаболеваний проводит благотворительный фонд «Искорка» в рамках проекта профилактики и раннего выявления онкозаболеваний «СТОП-РАК.РФ» при поддержке Фонда президентских грантов.

Акция пройдёт 29 января с 14:00 до 16:00 в Копейске по адресу Жданова, 29 (в здании центральной городской библиотеки). Перед тем, как прийти на консультацию, нужно обязательно заполнить анкету.