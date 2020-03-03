Собственный театр появится у онкобольных детей в Челябинской области

За организацию проекта взялся благотворительный фонд «Искорка».

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В Челябинской области создадут инклюзивную театральную студию «Добрая история» для онкобольных детей и их родителей. Главная цель, которую преследуют идейные вдохновители — социализировать тех, кто прошел длительную реабилитацию. Кроме того, театр будет собирать средства на лечение больных раком детей. Организацией займётся благотворительный фонд «Искорка».

Воплотить идею в жизнь организации помог президентский грант в размере почти 2,5 миллионов рублей. Оригинальный сценарий спектакля «Счастье в тебе» уже готов, репетиции будут проходить в течение 9 месяцев 2-3 раза в неделю, актёрами станут дети, вылечившиеся от рака, их братья, сёстры и родители: всего 150 человек в возрасте от 4 до 60 лет.

«Перед началом репетиций с актёрами будут работать психологи, логопеды и арт-терапевты. Ждут артистов и различные тренинги по вокалу, хореографии и актёрскому мастерству. Сценарий написан так, что учитывает возможности всех задействованных лиц. Кроме того, грантовым проектом предусмотрены гастроли театральной студии по городам Челябинской области. Мы планируем показ четырёх благотворительных спектаклей для более 1600 зрителей в течение 2021 года. А ещё студия примет участие в детском любительском фестивале „Малая сцена“ в Тюмени»,— рассказала Вера Касаткина, пресс-секретарь фонда «Искорка».

Театр поможет детям и их родителям не только отвлечься от постоянных мыслей о дальнейшей жизни и обо всех трудностях, прошедших и будущих, но и реализовать свой творческий потенциал, получить внимание, начать проявлять активность в общении в внешним миром. Все средства, собранные за время показа спектаклей, пойдут на лечение других онкобольных ребят.

Премьеру спектакля «Счастье в тебе» представители фонда обещают показать уже 13 ноября 2020 года.