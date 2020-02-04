90 000 человек состоят на учете у онкологов в Челябинской области

В регионе практикуют целый комплекс мер ранней диагностики рака.

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В Челябинской области реализуется целый комплекс мер для ранней диагностики рака. Среди них три вида скрининга, которые признаны очень эффективными в предотвращении развития заболевания: кал на скрытую кровь, цитологический скрининг рака шейки матки и маммографический скрининг.

В регионе почти 90 тысяч человек стоят на учете у онколога с имеющимся или когда-то выявленным заболеванием.

В Челябинской области в прошлом году выявлено порядка 18 тысяч злокачественных новообразований. В нашем регионе статистика раковых болезней выше на 15%, чем по России в целом.

«Основным фактором риска развития онкологического заболевания является возраст. В 2019 году чаще диагностировали рак толстого кишечника, молочных желез, предстательной железы, легких и желудка», — говорит заведующая организационно-методическим кабинетом и канцеррегистром Челябинского Центра онкологии и ядерной медицины Ирина Аксенова.

Проблема людей часто заключается в том, что они боятся обнаружить у себя страшное заболевание и сознательно избегают обследования.

«Чем раньше выявлен рак, тем больше процент показателя выживаемости, например, если рак молочной железы выявлен на 1 стадии, то показатель пятилетней выживаемости, составляет около 90%, на 4 стадии только 20%», — объясняет специалист.

Справиться можно даже с агрессивной формой рака; опухоли, в которых раковые клетки стремительно делятся, более чувствительны к лекарственному и лучевому лечению.