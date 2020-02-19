Лагерь для подростков с онкологией работает в Челябинске

Волонтеры проводят мастер-классы и тренинги.

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В Челябинске благотворительное движение «Искорка Фонд» помогает детям и подросткам, столкнувшимся с диагнозом рак. Волонтеры проводят для них трехдневную реабилитационную программу в лагере на базе конноспортивного комплекса.

В лагере подростки занимаются спортом и творчеством. Психологи помогают им развиваться и общаться. Мастер-классы и тренинги посещают 110 человек. В свободное время они могут ходить в спортзал и кататься на лошадях.

«Творчество — очень сильный терапевтический метод. Ненавязчиво происходит самодиагностика, в ходе занятий подросток оценивает свои ресурсы — он сам видит, насколько сохранились его коммуникативные навыки за годы лечения», — рассказала порталу «Открытые НКО» психолог проекта Татьяна Башлыкова.

Участие доступно для подростков и молодых людей от 12 до 24 лет из Челябинской области, столкнувшиеся с онкогематологическим заболеванием, а также их братья и сестры. Для участия отправьте письмо в свободной форме и свои контакты на адрес jasoline190@gmail.com