Жители Копейска пожаловались на подтопление частного сектора

В городе чистят ливневки и откачивают талые воды

В администрацию Копейска Челябинской области продолжают поступать точечные жалобы на подтопление частного сектора. Об этом во время аппаратного совещания сообщил глава городского округа Андрей Фалейчик, который поручил местным службам максимально сконцентрироваться на решении проблем.



В центре Копейска, на проспекте Коммунистическом и улице Кузнецова, очистили ливневую канализацию, а также убрали снег и наледь с решеток ливневок и дождеприемников. Талые воды откачивают на улицах Лысикова (новостройка), Международной и Силовой.

«В ежедневном режиме осуществляется мониторинг таяния снега и наполненности прудов-испарителей в поселках, к откачиванию воды приступят сразу после схода льда», — сообщается на сайте администрации города.

В карьере «Шахта № 45» уровень воды снизился на 2,5 сантиметра. Работы ведут круглосуточно. Сейчас идет подготовка к отсыпке дамб и очистке Бажовского водоотводного канала.

«В ближайшее время начнется откачка воды из карьера шахты „Красная горнячка“», — говорится на сайте.

Из разных районов Челябинской области поступают сообщения о паводке. Вода реки Большая Караганка затопила заповедник «Аркаим» и отрезала от мира поселок Александровский в Кизильском районе.