Не только жара, но и засуха. Жители сел Челябинской области жалуются на проблемы с водоснабжением

Мы выяснили, где в регионе будет проведен ремонт водопроводов

С наступлением жарких дней южноуральцы вновь стали испытывать проблемы с водоснабжением. На низкий напор воды пожаловались жители Красноармейского и Нагайбакского районов. Год назад они уже обращались к губернатору с проблемами с водоснабжением. Не успело календарное лето вступить в свои права, как нехватку воды люди испытали вновь. Мы выяснили, где в регионе будет проведен ремонт водопроводов.

Житель поселка Шумово Роман Глазнов рассказал, что проблемы с водой в поселке давно. А с наступлением жарких дней ее разбор увеличивается, и в кране не набирается даже тонкая струйка.

«Деньги берут как в городе, даже больше, а вода не бежит! И не идет! С работы приезжаешь — ни помыться, ни даже умыться! И это давно идет. Местные боятся что-то сказать против, потому что их могут уволить. Все так банально просто», — в сердцах рассказал Роман.

Однако у местной власти свое мнение на этот счет и свой ответ. Исполняющий обязанности главы Шумовского поселения Красноармейского района Владимир Докунин рассказал, что в Шумово некоторые жители отказались от центрального водоснабжения.

«Жильцы дома № 4 на улице Мира в селе Шумово отказались несколько лет назад от управляющей компании, не оплачивают услуги ЖКХ, за воду, при этом не накапливая самостоятельно средства на ремонт инфраструктуры. Но ЖКХ „Шумовское“ в 2020 году к этому дому подвело новую трубу для водоснабжения. Проблемы, очевидно, внутри МКД, инфраструктуру необходимо ремонтировать, проводить чистку или замену труб», — сказал Владимир Докунин.

В этом году Красноармейский район попал в государственную программу «Чистая вода». Здесь будут проведены работы в поселках Лазурный и Канашево. Жители Канашево обращались к губернатору в прошлом году, и в этом году они вновь испытывают проблемы с водоснабжением. Кроме Красноармейского района в «Чистую воду» попали районы, власти которых подготовили заявки в министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области. Среди них — Красногорское поселение Еманжелинского района, Касли, Нязепетровск, деревня Барсучье Октябрьского района, Челябинск, Копейск, Варна, Бреды, поселок Межозерный Верхнеуральского района, Еманжелинск, Еткуль, Новобурино Кунашакского района.

Нагайбакский район в «Чистую воду» не попал, хотя жители райцентра Фершампенуаз вновь испытали все прелести 30-градусной жары и засуху.

Напомним, прошлым летом перед приездом губернатора Алексея Текслера фершампенуазцы просто завалили официальные паблики главы региона просьбами разобраться с водоснабжением поселка. Без воды люди страдали более двух недель. Тогда проблему удалось решить не только подвозом питьевой воды, но и производственными работами.

И вновь эти выходные стали засушливыми. Но проблема оказалась не в нехватке дебета в скважинах, как было раньше, а в аварийном отключении источников водоснабжения.

«В этом году в рамках „Инициативного бюджетирования“ будут проведены ремонты участков водоснабжения на 650 тысяч рублей. Кроме того, плановый ремонт сети пройдет на сумму 1 миллион 190 тысяч рублей. Районный бюджет выделил средства на промывку всех четырех скважин, эта часть работ проведена. В 2,5 раза будет увеличена мощность одного насоса, другого — в 1,5 раза. Мы привлекли специалистов из Екатеринбурга и надеемся, что многострадальная проблема с водоснабжением Фершампенуаза будет решена. Если этих мер будет недостаточно, будем продолжать решать проблему», — рассказал первый заместитель главы Нагайбакского района Абайдулла Ябыков.

В этом году на модернизацию водоснабжения область выделила 33,4 миллиона рублей. Эти деньги запланированы на капитальный ремонт систем водоснабжения в Еманжелинске, Коелге Еткульского района, Дубровке Красноармейского района, Касселе Нагайбакского и Бакале Саткинского района.