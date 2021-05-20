ММК рекультивирует карьер на горе Магнитной

Его глубина – около 300 метров

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) рекультивирует отработанный Восточный карьер на горе Магнитной. Его глубина — почти 300 метров, а площадь превышает 160 га. Планируется, что на этом месте будет поле с газоном, сообщает пресс-служба ММК.

Карьер Восточный на горе Магнитной (административно относится к Магнитогорску) разрабатывался с 1946 по 2006 год. За это время он дал ММК 158 млн тонн сырья с содержанием железа около 50%. Сейчас завершается подготовительный этап рекультивации. Со дна откачали воду, проложили 6,5 км железнодорожных путей, протянули электросети, оборудовали выгрузочный тупик, куда будет доставляться сырье для засыпки котлована.

«Осталось построить еще несколько дорог, транспортных развязок и еще один тупик. По плану уже через десять лет от этого котлована не останется и следа. Основная сложность в том, что строительство осуществлялось в условиях действующего производства. Приходилось увязывать с графиком работ движение тех же локомотивов с железной рудой и строительным камнем с Малого Куйбаса», — рассказывает ведущий специалист цеха «Рудник» ПАО «ММК» Алексей Петренко.

Все подготовительные работы будут завершены до конца этого года, отмечает Алексей Петренко. Потом начнется собственно рекультивация, которая включает три этапа — технический, горно-технический и биологический. Сначала дно и борта карьера вымостят глиной для гидроизоляции. Затем котлован послойно заполнят специальными материалами и разровняют. Сверху положат плодородный слой земли и высадят траву.

На реализацию всего проекта рекультивации карьера Восточный отводится десять лет. Карьер Западный на горе Магнитной ликвидировали еще в 80-е годы.