Жители Копейска ночуют перед школой, чтобы записать в нее детей

Будущие первоклассники стоят в очереди вместе с родителями.

Послушать 00:00

Родители первоклассников из Копейска сегодня будут ночевать прямо перед школой. С вечера возле образовательного учреждения собралось множество людей для того, чтобы занять очередь. Вместе с некоторыми родителями в школу приехали и дети.

«Школа № 7, 21:00, вокруг куча машин, родители стоят в „стекляшке“, не выходят. Запись начинается завтра в 9 часов. Люди стоят с вечера, чтобы ребенок просто попал в первый класс», — рассказывают сайту «Первый областной» очевидцы.

Ранее в эту школу записывались дети, которые проживали в данном микрорайоне. Недавно рядом был построен новый микрорайон, будущие первоклассники которого также относятся к этой школе. Со слов родителей, записаться в 1 класс смогут только 150 детей, когда всего первоклашек около 200.

Отметим, что данная проблема не является новой. В прошлом году жители Копейска также стояли в очереди всю ночь, чтобы успеть записать своих детей в школу № 7. Подобная ситуация наблюдается и в целом по стране.

Напомним, что родители первоклассников могут подать документы в образовательное учреждение воспользовавшись порталом ГИС «Образование Челябинской области».