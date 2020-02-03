Ночевка перед школой в Копейске оказалась бесполезной

В минобре и управлении образования города прокомментировали ситуацию с записью в 1-ый класс.

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Автолагерь из родителей, который выстроился 31 января вечером перед дверями школы № 7 в Копейске, оказался бесполезной тратой времени, так считают в Управлении образования Копейского городского округа.

Напомним, видео, на котором одна из родительниц будущих первоклашек рассказывает, что они приехали вместе с детьми ночевать перед дверями школы, чтобы с утра успеть записаться в первый класс, прислали нам читатели вечером 31 января. Официально прием заявлений в образовательных организациях начинался в 9 утра 1 февраля. Женщина за кадром объясняла, что в школу № 7 Копейска хотят попасть более 200 выпускников детских садов, а вакантных мест всего 150. Для того, чтобы обеспечить своего ребенка партой в этой школе, родители начали занимать очередь на подачу документов с вечера пятницы.

В Министерстве образования и науки Челябинской области пояснили, что в Копейске подобная ситуация складывается не в первый раз. Все связано с тем, что детей в городе очень много.

«Просто так исторически сложилось, из-за большого числа появляющихся новостроек количество детей. В любом случае, управлениями образования на местах должно быть все устроено таким образом, что все дети попадут в школы. Если документы приносят в саму школу, все заполняется прямо на месте. Поэтому родители хотят перестраховаться и убедиться, что прямо на их глазах все произошло, что их включили в заявку, и они были в очереди первыми. Родители создаются ажиотаж, и это абсолютно понятно», — прокомментировали корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе минобра региона.

В управлении образования Копейского городского округа информацию подтвердили. Действительно в школе № 7 мест для первоклашек меньше, чем желающих их занять. К вечеру 1 февраля сотрудники школы собрали 206 заявлений от родителей, тогда как вакантных мест в школе всего 168.

«Понятно, что всем остальным детям будут даны мотивированные отказы. Эта ситуация у нас в городе с седьмой школой уже не первый год, детей прошлого года мы возим в другую школу города Копейска, у нас организован подвоз специальными автобусами, с сопровождающими, все как положено. В этом году, видимо, будет такая же ситуация», — объяснила Марина Хлынина, начальник отдела начального, основного и среднего общего образования Управления образования Копейского городского округа

Занимать очередь за ночь вперед, по ее мнению, было бесполезно. Сегодня подать заявку на включение в список первоклассников можно в электронном виде.

«Всем родителям, которые ко мне обращались, я советовала пройти именно через АИС „Образование“ Челябинской области. Система работает, в субботу у нас тут дежурил специалист, была организована „горячая линия“, у кого появлялись вопросы, мы всех консультировали, проблем не было», — добавила Марина Хлынина.

После того, как форма будет отправлена, необходимо в течение пяти дней предоставить подлинники документов в школу. В течение указанного срока место в списке за ними будет сохранено. Если родители не успеют подтвердить заявку документально, получат мотивированный отказ.