Жители городов устроили ажиотаж в центрах занятости

В главном управлении по труду ответили, как будут работать ЦЗН. Номера телефонов.

Послушать 00:00

В Челябинске Центр занятости населения перешел на дистанционный режим работы. Горожане могут получить консультацию по телефонам горячих линий. Как встать на учет в центре занятости, рассказали в ходе пресс-конференции.

«Есть вариант для каждого человека, он сам выбирает, что удобнее, доступнее. Можно через единый портал Госуслуг, можно через электронную почту. Желательно, конечно, созваниваться предварительно со специалистом центра занятости. Мы будем принимать в том числе копии документов обычной почтой», — рассказал начальник ГУ по труду и занятости Владислав Смирнов.

С вакансиями, имеющимися в базе службы занятости, можно ознакомиться на портале Работа в России.



