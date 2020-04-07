Почти 700 южноуральцев обратились в центры занятости за прошедшие сутки

Ощутился большой прирост по отношению к обычным дням.

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В Челябинской области, по инициативе губернатора, федеральные выплаты безработным в апреле будут увеличены до 15 тысяч рублей за счет поддержки регионального бюджета. Для того, чтобы усиленную выплату получить, нужно обязательно зарегистрироваться в Центре занятости населения. Эта мера поддержки была введена для тех, кто останется без работы во время ограничений в режиме самоизоляции.

И лишь за прошедший день около 700 южноуральцев встали на учет главного управления по труду и занятости.

«За вчерашний день обратилось 645 человек в Центры занятости по всему региону. Из них 273 — из Челябинска. Это большой прирост по отношению к обычным дням. На прошлой неделе максимум составлял около 100 человек в день. Но до введения всех ограничительных режимов у нас ежесуточные обращения доходили и до 250 в день. В любом случае, мы наблюдаем рост таких заявлений», — отметил Алексей Текслер.

Также глава региона рассказал, что его данная ситуация беспокоит. И он поставил основную задачу — максимально обеспечить дистанционный формат обращений жителей в Центр занятости. Чтобы исключить столпотворений и большого количества вопросов от населения, Алексей Текслер поручил ответственным провести большую онлайн пресс-конференцию.

Она состоится сегодня, 7 апреля, в 15:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте 1obl.tv.