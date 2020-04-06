Власти Челябинской области пока не планируют возобновлять работу парикмахерских и салонов красоты

В правительстве по этому поводу идут жаркие дискуссии.

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Вся Россия продолжает жить в режиме обязательной самоизоляции. В это время открыты лишь важные предприятия и организации.

Но многих людей, которые стараются следить за собой, интересует, когда же все-таки откроются парикмахерские и салоны красоты. Ведь к ним попадают по записи, большого потока людей нет. А волосы отрастают, ногти ломаются, кожа портится.

Вице-губернатор Челябинской области Виктор Мамин пояснил, что в правительстве Челябинской области по вопросу возобновления работы парикмахерских и салонов красоты идут жаркие дискуссии.

«Вы не поверите, как сильно мы рассматриваем этот вопрос. Но при обсуждении, мы сталкиваемся все с теми же вопросами, которые всех волнуют. Мне самому надо постричься. Для нас всех это непривычно, но пока риски сохраняются. Это нужно учитывать», — подчеркнул Виктор Мамин.

Отметим, что сегодня, 6 апреля, правительство региона опубликовало распоряжение, в котором говорится о том, какие организации могут продолжать работать даже при режиме самоизоляции. И на данный момент салоны красоты в этот список не входят.

Напомним, что в Челябинской области открыта горячая линия по всем вопросам, связанным с режимом самоизоляции и коронавирусной инфекцией: 8-800-201-41-88.