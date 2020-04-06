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С 7 апреля все офисы многофункциональных центров в Челябинске перейдут на новый режим работы. Граждан специалисты будут принимать только по предварительной записи. Есть и еще один нюанс, оказываться будут только те услуги, которые невозможно получить в электронном виде.
Записаться на прием можно:
• через сайт www. mfc74.ru (авторизация через учетную запись ЕСИА);
• через мобильное приложение (МФЦ Челябинской области);
• по единому номеру телефона колл-центра (351) 211-08-92;
• по мобильным номерам телефонов (с 9:00 до 18:00).