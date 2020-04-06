МФЦ Челябинска будут работать по предварительной записи. Номера телефонов

Записаться можно будет, позвонив или заполнив форму в интернете.

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С 7 апреля все офисы многофункциональных центров в Челябинске перейдут на новый режим работы. Граждан специалисты будут принимать только по предварительной записи. Есть и еще один нюанс, оказываться будут только те услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

Записаться на прием можно:

• через сайт www. mfc74.ru (авторизация через учетную запись ЕСИА);

• через мобильное приложение (МФЦ Челябинской области);

• по единому номеру телефона колл-центра (351) 211-08-92;

• по мобильным номерам телефонов (с 9:00 до 18:00).