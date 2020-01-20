«Жители города увидят другое содержание дорог»: Наталья Котова прокомментировала уборку снега в Челябинске

Глава города осталась недовольна работой подрядчиков.

Послушать 00:00

Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что осталась недовольна уборкой снега в городе. О том, что замечания к очистке есть сразу в нескольких районах, глава города отметила на аппаратном совещании.

«Я в субботу сама ездила по городу и смотрела Калининский и Металлургический район. Вчера пешком прошла по Центральному району. Сама убедилась в том, что есть замечания и претензии к подрядчикам», — подчеркнула Наталья Котова.

Как отметила глава города, основные магистрали вынуждены были убирать подрядчики, которые победили в аукционах по уборке второстепенных дорог. Оставшиеся аукционы уже отыграли, подрядчики скоро приступят к работе.

«Подрядчики понимают, что им необходимо закупить определенное количество техники, которая будет участвовать в уборке снега, нанять дополнительное количество работников. Надеемся, что в ближайшее время нам удастся поправить ситуацию. Плюс аномальная температура сказалась на том, что снегосвалки принимали снег, но интенсивность принятия была ниже, до 10 самосвалов могло стоять в очереди, пока бульдозер трамбовал снег, чтобы заехал самосвал. А два бульдозера на одной снегосвалке утонули, их пришлось доставать. Погода внесла свои коррективы, но это нисколько не умаляет наши недоработки», — подчеркнула Наталья Котова.

Глава города отметила, что планы, которые ставит перед подрядчиками администрация города, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, дадут свои результаты, и жители Челябинска смогут увидеть другое содержание дорог.