«Смотрите мой "Инстаграм"»: Наталья Котова подчеркнула, что нужно устранить замечания жителей по уборке снега

Глава города без предупреждения поедет на территории районов, чтобы проконтролировать работу.

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Глава Челябинска Наталья Котова отправила подрядчиков по уборке снега смотреть замечания в ее аккаунте в «Инстаграм». Во время аппаратного совещания мэр заслушала отчеты по очистке города от снега, но заострила внимание на том, что жители все еще остаются недовольны.

«Я открываю "Инстаграм", надеюсь, что ситуация будет лучше, но пока не вижу, что она исправляется. По отзывам жителей города лучше не становится. Внешне — да, когда проезжаю по улицам города, техника работает, все выходные техника работала, но раз жители города выражают недовольство, значит, надо работать точечно, по тем замечаниям, которые были в "Инстаграме", если они не устранены, значит, будем принимать меры», — подчеркнула Наталья Котова.

Проверять работу по устранениям данных замечаний глава города решила своеобразным методом.

«На этой неделе я совершу несколько незапланированных выездов. Прошу обратить внимание, по поручениям, которые были, нужно было до 10 февраля взять на ежедневный контроль очистку и приведение в нормативное состояние как дорог, пешеходных тротуаров, остановочных комплексов. Как главам районов, так и комитету по дорожному хозяйству и курирующим заместителям. Сегодня срок, 10 февраля, поэтому я сделаю несколько выездов незапланированных по районам. На какую территорию приеду, ту и буду проверять», — отметила глава города.

Мониторинг по качеству уборки снега в городе ведется на постоянной основе. Аппаратом администрации города были осуществлены выезды в Калининский и Металлургический районы, основные претензии были к очистке внутриквартальных проездов.