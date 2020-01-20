Челябинским дорожникам не давали распоряжения скидывать снег в реку

Видеозапись, где рабочий утверждает, что ему велели сбросить снег в Миасс, появилась в сети.

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Мэр Челябинска Наталья Котова прокомментировала ситуацию с дорожным рабочим, очищающим снег прямо в реку Миасс. Видеозапись инцидента появилась в сети. На кадрах запечатлено, как рабочий объясняет, что снег ему велело скидывать в реку руководство. Жителей города возмутило, что грязный снег попадает прямо в Миасс.

«Никто не давал такого распоряжения. Сразу же было проведено служебное разбирательство, указано сотруднику на неукоснительное соблюдение правил уборки. Есть официально отведенные места, куда нужно собирать снег», — подчеркнула Наталья Котова.

Глава города отметила, что с сотрудником подрядчика проведена разъяснительная работа.