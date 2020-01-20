Послушать
00:00
Мэр Челябинска Наталья Котова прокомментировала ситуацию с дорожным рабочим, очищающим снег прямо в реку Миасс. Видеозапись инцидента появилась в сети. На кадрах запечатлено, как рабочий объясняет, что снег ему велело скидывать в реку руководство. Жителей города возмутило, что грязный снег попадает прямо в Миасс.
«Никто не давал такого распоряжения. Сразу же было проведено служебное разбирательство, указано сотруднику на неукоснительное соблюдение правил уборки. Есть официально отведенные места, куда нужно собирать снег», — подчеркнула Наталья Котова.
Глава города отметила, что с сотрудником подрядчика проведена разъяснительная работа.