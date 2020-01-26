Наталья Котова посетила пикет, посвященный экологической ситуации в Челябинске

Глава города пообщалась с жителями, ответив на их вопросы.

Послушать 00:00

В Челябинске вчера, 25 января, состоялся пикет, посвященный экологической ситуации в городе. Посетить его прибыла и глава города Наталья Котова вместе со своими заместителями. К мэру челябинцы подходили в основном с личными вопросами.

«Были вопросы о благоустройстве дворов и общественных пространств, уборке тротуаров и внутридворовых территорий. Волнуют челябинцев и планы администрации по озеленению города и сохранению имеющихся зеленых насаждений. В ходе общения обсудили перспективы внедрения раздельного сбора мусора и его переработки, качество воздуха и воды, проблемы дольщиков», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации города.

Отметим, что некоторые жители подходили чтобы просто поблагодарить представителей администрации. Спасибо челябинцы говорят в том числе и за новогоднюю иллюминацию.

Все обращения, по которым необходимо провести работы, были зафиксированы и поставлены на контроль.