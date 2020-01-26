В Челябинске вчера, 25 января, состоялся пикет, посвященный экологической ситуации в городе. Посетить его прибыла и глава города Наталья Котова вместе со своими заместителями. К мэру челябинцы подходили в основном с личными вопросами.
«Были вопросы о благоустройстве дворов и общественных пространств, уборке тротуаров и внутридворовых территорий. Волнуют челябинцев и планы администрации по озеленению города и сохранению имеющихся зеленых насаждений. В ходе общения обсудили перспективы внедрения раздельного сбора мусора и его переработки, качество воздуха и воды, проблемы дольщиков», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации города.
Отметим, что некоторые жители подходили чтобы просто поблагодарить представителей администрации. Спасибо челябинцы говорят в том числе и за новогоднюю иллюминацию.
Все обращения, по которым необходимо провести работы, были зафиксированы и поставлены на контроль.