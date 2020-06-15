«Жители города должны соблюдать все меры предосторожности»: Наталья Котова о масочном режиме

Послабления профилактических мер в Челябинске не ожидается.

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Глава Челябинска Наталья Котова подчеркнула, что жителей города настоятельно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Для того, чтобы предотвратить заражение новой коронавирусной инфекцией, эти способы являются одними из самых эффективных. Глава Горздрава Наталья Горлова подтвердила, что данный способ профилактики позволит защитить себя от COVID-19.

«Однозначно необходимо продолжать масочный режим. Дистанцирование и ношение масок предохраняет и предотвращает от заражения. Полтора метра это та дистанция, которая необходима. Нужно соблюдать все те же элементарные гигиенические навыки, которые также являются противоэпидемическими. Это мытье рук и обработка поверхностей и ручек. Самое главное — ношение масок. Я наблюдала за тем, как развивалась эпидемиологическая ситуация в различных странах. Там, где был введен максимально жесткий масочный режим, там как меньшее количество заболевших, так и погибших от коронавируса. Пока рано, учитывая такие цифры, послаблять и уходить от масочного режима», — комментирует ситуацию Наталья Горлова.

Мэр Челябинска Наталья Котова также отметила, что структурные подразделения городской администрации должны контролировать соблюдение профилактических мер.

«Управление транспорта должны проверять, соблюдают ли водители, кондукторы и пассажиры масочный режим внутри транспорта. По линии торговли — в отношении магазинов, которые сейчас у нас открыты, должно быть обязательное соблюдение социальной дистанции и масочного режима. Предприятия сами обеспечивают соблюдение профилактических мер. Жители города должны соблюдать все меры предосторожности», — отметила Наталья Котова.

Напомним, что сегодня, 15 июня, в Челябинской области зафиксировано рекордное количество зараженных COVID-19, по данным областного Минздрава, за последние сутки заболели 182 человека.