Наталья Котова на заседании Городской Думы представит отчет об итогах деятельности мэрии за 2019 год

Выступление будет проходить в формате ВКС.

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Сегодня, 30 июня, глава Челябинска Наталья Котова выступит перед депутатами Городской Думы с ежегодным отчетом по результатам своей работы, а также непосредственно администрации города за прошедший 2019 год. Будут освещены основные направления деятельности городских властей.

Отметим, что из-за введенных в Челябинской области ограничений в связи с пандемией коронавируса, свой доклад Наталья Котова сделает в режиме видеоконференцсвязи.

«Первый областной» покажет прямую трансляцию ежегодного отчета мэра Челябинска перед депутатами Городской Думы. Она будет доступна на сайте 1obl.tv, а также соцсетях сегодня, 30 июня, в 11:00 по челябинскому времени.