«Не устанем вас благодарить»: поздравление Натальи Котовой с Днём медицинского работника

Мэр Челябинска отметила, что в последнее время многие поменяли своё мнение о медработниках.

Послушать 00:00

Глава Челябинска Наталья Котова поздравила всех медицинских работников с профессиональным праздником, опубликовав видео в социальной сети Instagram.

«За благородной профессией врача стоит ежедневный тяжёлый труд и ответственность за чужие жизни. Ведь главная миссия медиков — сохранять здоровье людей. Сейчас, в такой непростой эпидемиологической ситуации, вы направляете все силы на то, чтобы победить вирус и помочь заболевшим справиться с недугом»,— сказала мэр.

Также она добавила, что сейчас все понимают, насколько врачам и всему медицинскому персоналу сейчас непросто, и в этот сложный период многие поменяли своё мнение о медработниках. Ведь их труд отнимает не только физические, но и душевные силы.

«Не устанем всех вас благодарить. Мы ценим вашу заботу, ваше чуткое и бережное отношение к пациентам, вашу постоянную готовность встать на защиту здоровья и жизни челябинцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов в вашем благородном труде. Берегите себя и своих близких»,— добавила Наталья Котова.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также поздравил медработников с праздником. Посмотреть поздравление главы региона можно здесь.