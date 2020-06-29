Мэру Челябинска не понравилась работа подрядчика по очистке улиц

Глава города осталась недовольна уборкой Металлургического района.

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Челябинские рабочие «ручники», которые убирают мусор на улицах города должны проводить свои работы тщательнее. Такой вывод озвучила сегодня, 29 июня, на аппаратном совещании в администрации Челябинска Наталья Котова. По словам главы города, особенно это касается Металлургического района. Градоначальница на выходных объезжала территорию и осталась недовольна уборкой улиц.



«В субботу объезжала город, Металлургический район, Свердловский проспект. Работников-ручников вообще не видела ни одного, может быть, они утром их убирают, но такое чувство, что в Металлургическом районе, по крайней мере по Черкасской, по шоссе Металлургов, где я ехала, у меня не сложилось впечатление, что там вообще убирают. Я неделю назад была, и, мне кажется, что тот мусор, который лежал, по крайней мере по шоссе Металлургов и по Черкасской так и лежит»,— высказалась Наталья Котова.

Как пример качественной уборки Наталья Котова привела работы по проспекту Ленина, где, по словам градоначальницы, идёт постоянная очистка улицы от мусора. Своим подчинённым мэр Челябинска поручила разобраться с подрядчиком, который осуществляет очистку Металлургического района.