Дело еманжелинского прокалывателя шин направлено в суд

Преступление было совершено в октябре прошлого года.

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В октябре прошлого года жители одного из кварталов Еманжелинска утром обнаружили свои автомобили во дворе со спущенными шинами. 59 автовладельцев были вынуждены обратиться в мастерские. Все проколы были сделаны одним человеком. Молодой человек повздорил в баре со знакомым, а в отместку решил испортить его автомобиль. Но, не зная, какая именно машина принадлежит обидчику, порезал шины всем транспортным средствам, которые были припаркованы во дворе.

«По версии следствия обвиняемый в ночь на 26.10.2019, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений ножом разрезал шины у припаркованных автомашин на улицах Ленина, Титова, Энгельса в городе Еманжелинске, причинив технические повреждения 59 автомобилям с материальным ущербом потерпевшим на общую сумму 368 тыс. рублей», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Материальный ущерб потерпевшим он до сих пор не возместил. Теперь ему предстоит предстать перед судом Еманжелинска. За содеянное ему грозит до 5 лет в колонии.