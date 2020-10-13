Жители домов в центре Челябинска останутся без холодной воды

Из-за работ на сетях водоснабжения не будет почти сутки.

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В Челябинске жители домов, расположенных в центре города, останутся без водоснабжения. Холодная вода в квартиры челябинцев не будет поступать почти сутки. Причинf отключения водоснабжения — ремонтные работы.



«Крупное отключение ресурса будет проведено в связи с проведением восстановительных работ на сетях», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Отключение холодного водоснабжения запланировано на 23:00 13 октября 2020 года. Восстановить поступление воды планируют в 20:00 14 октября 2020.

Список адресов, попадающих под отключение холодной воды:

ул. Энгельса, 36, 36а, 38, 38а, 40, 40а, 42, 42а, 44, 44а, 44б, 44в, 44г, 46, 46а, 48, 50, 75а, 77, 77а, 79, 81, 83, 95, 97, 97а, 97б, 99, 99а, 99б, 99в, 101а, 36б, 38б, 40б, 42б, 44д, 79а, 81а, 83а, 83б, 101а, 103, 107;



ул. Энтузиастов, 13/1, 13/2, 13а, 13б, 15, 15г, 17а, 26а, 26/ст.1, 28а, 15а/1, 15а/2, 17;

ул. Худякова, 5, 7, 9, 11а;

ул. Воровского, 26а, 32, 34, 34а, 36б, 40, 42а, 48, 52а, 54а, 30а, 36, 36а, 36в, 38, 38/2, 38в;

ул. Верхнеуральская, 20а;

ул. Курчатова, 23, 23а, 23б, 24, 25, 25а, 27а, 27б, 30, 30а, 32, 34, 26, 26а, 28, 36;

ул. Южная, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 7, 9, 9а, 5, 5а;

ул. Больничная, 12, 18;

ул. Клары Цеткин, 70, 70б, 70в;

ул. К. Либкнехта, 9, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36а;

Свердловский пр-т, 71, 86, 88, 84, 84а/1, 84б, 84а, 80;

ул. Сони Кривой, 36, 41, 43, 43а, 45, 47, 51а, 34, 47а;

ул. Володарского, 50, 50а, 52, 52а, 71.

пр. Ленина, 69.

Кроме того, ожидается снижение давления в водопроводе в домах, ограниченных улицами проспект Ленина — Воровского — Худякова — Энтузиастов.