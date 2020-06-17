Привести в порядок систему водоснабжения в населённых пунктах области потребовал Алексей Текслер

Глава региона провёл ВКС с руководителями муниципалитетов.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл заседание с главами муниципалитетов региона. Основной темой на повестке совещания, которое проходило в формате ВКС, было водоснабжение населённых пунктов Южного Урала.



Алексей Текслер отметил, что за последнюю неделю к нему поступил ряд обращений от жителей области. Все они касались воды. В основном недовольство шло от сельских населённых пунктов. В качестве примеров губернатор привёл поселки Хомутинино и Сухтелинский, Увельского и Верхнеуральского районов, Карталы, Чесму, село Миасское и посёлок Канашево в Красноармейском районе.

«Основные причины понятны, это аварийное состоянии инфраструктуры и увеличенный водозабор в том числе на полив в связи с жарким летом. Системные проблемы наблюдаются практически во всех муниципальных образованиях, причём проблемы одни и те же. Это в первую очередь высокий уровень износа сетей водоснабжения, он доходит до 90%, также отсутствуют инвентаризации и регистрации объектов. Фактически речь идет о том что объекты просто не стоят на балансе, как результат — ненадлежащее содержание объектов водоснабжения, несвоевременная замена оборудования, отсутствие промывки скважин, проведения своевременных текущих ремонтных работ»,— сказал Алексей Текслер.

Помимо этого, губернатор выделил такие моменты как номинальных характер схем водоснабжения, которые зачастую не отражают реальности, как и мероприятия, которые необходимо провести для нормализации ситуации. Также глава региона обратил внимание на отсутствие приборов учёта и факты незаконных врезок. По мнению губернатора, они осложняют ситуацию. В качестве примера Алексей Текслер привёл Нагайбакский район, который глава региона посетил на прошлой неделе.

«Дефицит подаваемой населению воды, как показала практика, носит системный характер и каждое лето одно и то же. По моему поручению завтра планируется выезд в Нагайбакский район рабочей группы, которая будет смотреть ситуацию и принимать решение. Будет разработан план мероприятий по приведению объектов водоснабжения, водоотведения района в нормативное состояние»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер дал главам муниципалитетов первоочередное поручение заниматься проблемой системно и сделать актуальные схемы водоснабжения. Глава региона подчеркнул, что при достаточном внимании к вопросу шаг за шагом можно прийти к конкретному результату.