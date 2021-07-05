Жители дома с рухнувшей стеной на Кронштадтской в Челябинске получат выплаты от мэрии

За материальной помощью обратились 7 собственников квартир из 8

Жители дома № 18 на улице Кронштадтской получат социальные выплаты от администрации Челябинска. Об этом замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев сообщил 5 июля на аппаратном совещании в мэрии.

«За оказанием материальной помощи обратились 7 из 8 жителей дома на Кронштадтской, 18. На комиссии был рассмотрен вопрос и семи гражданам назначены социальные выплаты — двум по 50 тысяч и пяти гражданам по 15 тысяч рублей», — доложил Сергей Авдеев.

Ранее жители были обеспокоены, что новые квартиры им предоставят в микрорайоне Чурилово, который находится далеко от их прежнего места жительства. В администрации Челябинска ИА «Первое областное» ответили, что документы о передаче нового жилья собственникам пострадавшего дома пока не подписаны и у людей есть право выбрать квартиру или денежное возмещение.

Напомним, стена дома № 18 на улице Кронштадтской обрушилась 8 июня около 7 часов утра. Жителей в момент происшествия в квартирах не было: их переселили в маневренное жилье после того, как 26 мая во время начала работ по капремонту произошло отслоение цоколя и пошла трещина по всей стене дома — от фундамента до карниза. Работы в этот же день были приостановлены.

Регоператор заключил договор со специализированной организацией для проведения технической экспертизы. Обследование показало, что несущая способность строительных конструкций непригодна для продолжения капремонта, и рекомендовано признать дом аварийным. После ЧП 8 июня состоялось внеплановое заседание комиссии в мэрии, на котором дом № 18 на улице Кронштадтской признали аварийным и подлежащим сносу.

Жильцы двухэтажки рассказали ИА «Первое областное», что на доме и раньше были трещины, которые на какое-то время ремонтировали. По словам собственников, они обращались в администрацию района и города с просьбой провести комиссию, выяснить степень износа здания и признать их дом аварийным. Но в мэрии ответили, что ранее от собственников жилья с этим вопросом обращений не поступало.