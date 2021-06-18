Жильцы дома с рухнувшей стеной на улице Кронштадтской обеспокоены своим переселением

Люди утверждают, что им предлагают жилье меньшей площади и в отдаленном микрорайоне

Жители дома на Кронштадтской, 18 в Челябинске, где в начале июня рухнула стена, рассказали ИА «Первое областное», что им предложили для переселения квартиры в новостройке. Но семьи совсем не рады будущему переезду — жилье им предлагают в Чурилово, которое неблизко находится от района, где у них работа и школа у детей. В мэрии заверили, что никаких распоряжений об изъятии старых квартир и передачи нового жилья пока еще не подписано.

«Нам предлагают жилье в Чурилово. Но, во-первых, двухкомнатную квартиру 48 квадратных метров дают вместо 55 „квадратов“, которые у нас были. Во-вторых, это далеко и не всем нравится, так как работаем в Ленинском районе, где и жили. Это получается, четыре члена семьи каждый день должны из дома до работы и учебы добираться с двумя пересадками — это в день 400 рублей туда и обратно», — рассказала ИА «Первое областное» жительница дома на Кронштадской,18 Ирина Павлова.

В администрации Челябинска ИА «Первое областное» подтвердили, что жителей дома собирали, чтобы объяснить алгоритм действий по их переселению.





«В числе прочего говорили, что собственники имеют право на возмещение либо могут претендовать на жилье муниципального фонда. Например, в Чурилово есть муниципальные квартиры в новостройках. Пока нет результатов оценки и распоряжения об изъятии прежних квартир. Соответственно, новое жилье людям тоже пока не показывали. Администрация действует в рамках закона, поэтому новые квартиры собственникам будут предложены после подписания распоряжения и получения результатов оценки», — ответили в мэрии.



Власти подчеркнули, что жители после оценки самостоятельно примут решение: получить денежное возмещение или жилье из муниципального фонда. В мэрии также напомнили, что по программе переселения из аварийного жилья законом предусмотрено, что собственникам предоставляется аналогичный или больший метраж, чем был в жилье, которое признали аварийным.

В двухэтажном доме на улице Кронштадтской, 18 насчитывается 8 квартир. Их собственники после ЧП с обрушением стены получат новое жилье в первоочередном порядке.





Напомним, стена дома № 18 на улице Кронштадтской обрушилась 8 июня около 7 часов утра. Жителей в момент происшествия в квартирах не было: их переселили в маневренное жилье после того, как 26 мая во время начала работ по капремонту произошло отслоение цоколя и пошла трещина по всей стене дома — от фундамента до карниза. Работы в этот же день были приостановлены.

Регоператор заключил договор со специализированной организацией для проведения технической экспертизы. Обследование показало, что несущая способность строительных конструкций непригодна для продолжения капремонта, и рекомендовано признать дом аварийным. После ЧП 8 июня состоялось внеплановое заседание комиссии в мэрии, на котором дом № 18 на улице Кронштадтской признали аварийным и подлежащим сносу.

Жильцы двухэтажки рассказали ИА «Первое областное», что на доме и раньше были трещины, которые на какое-то время ремонтировали. По словам собственников, они обращались в администрацию района и города с просьбой провести комиссию, выяснить степень износа здания и признать их дом аварийным. Но в мэрии ответили, что ранее от собственников жилья с этим вопросом обращений не поступало.