В Челябинске расселят и снесут дом с обрушившейся стеной на Кронштадтской

Сегодня, 8 июня, состоялось внеплановое заседание комиссии в администрации города

Администрация Челябинска признала дом № 18 на улице Кронштадтской аварийным и подлежащим сносу. В ближайшее время из здания вынесут вещи жильцов, которые остались в квартирах. Сами жильцы пока останутся в маневренном фонде до принятия решения об их расселении. Такое решение мэрия озвучила после внепланового заседания комиссии, которое экстренно прошло 8 июня.

«Межведомственной комиссией Челябинска принято решение о признании многоквартирного дома № 18 по улице Кронштадтской аварийным и подлежащим сносу. В целях обеспечения безопасности жителей доступ в дом запрещен, а собственников уведомили о переселении в маневренный фонд. Часть жильцов уже проживает в нем. Прорабатывается вопрос о расселении граждан в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в мэрии.

Стена дома на улице Кронштадтской, 18 обрушилась 8 июня около 7 часов утра. Жителей в момент происшествия в квартирах не было: их переселили в маневренное жилье после того, как 26 мая во время начала работ по капремонту произошло отслоение цоколя и пошла трещина по всей стене дома — от фундамента до карниза. Работы в этот же день были приостановлены.

Регоператор заключил договор со специализированной организацией для проведения технической экспертизы. Обследование показало, что несущая способность строительных конструкций непригодна для продолжения капремонта, и рекомендовано признать дом аварийным и подлежащим сносу.

Жильцы двухэтажки рассказали ИА «Первое областное», что на доме и раньше были трещины, которые на какое-то время ремонтировали. По словам собственников, они обращались в администрацию района и города с просьбой провести комиссию на доме, выяснить степень износа здания и признать их дом аварийным. Но в мэрии ответили, что ранее от собственников жилья с этим вопросом обращений не поступало.