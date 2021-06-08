На улице Кронштадтской в Челябинске обрушилась стена дома

На момент происшествия жителей в здании не было

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В Челябинске обрушилась одна из стен дома на улице Кронштадтской, 18. Фотографии и видео с места происшествия появились в социальных сетях.

Двухэтажный дом на улице Кронштадтской,18 на восемь квартир был построен в середине пятидесятых годов, ремонта давно не было, а недавно в стене здания появилась большая трещина.

26 мая после начала капитального ремонта на фасаде здания произошло обрушение отмостки дома. Администрация Челябинска оперативно предложила жильцам съехать в квартиры маневренного фонда, так как находиться в доме может быть небезопасно. Все люди покинули свое жилье, эвакуация не потребовалась.

Представитель регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов ранее пояснил, что по дому проведут специализированное обследование. После этого должно было быть принято решение: продолжать капитальный ремонт, усилить несущие конструкции либо подготовить документы для признания дома аварийным и подлежащим сносу.

В ночь на 8 июня крупная часть стены двухэтажки рухнула. Сейчас территория огорожена, возле дома дежурит полиция. В момент обрушения дома людей не было, все они переселились при первом обрушении отмостки здания. По информации мэрии, экспертиза была проведена и дом будет признан аварийным и подлежащим сносу.