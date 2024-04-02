Владимир Якушев отметил важность профилактики преступлений с помощью цифровых технологий

Он сообщил о необходимости обеспечения населенных пунктов системой «Безопасный город»

Сегодня, 2 апреля, глава государства Владимир Путин провел ежегодное расширенное заседание коллегии МВД. На нем подвели итоги за 2023 год и наметили планы по охране порядка на 2024. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев во время совещания озвучил, что нужно наращивать обеспеченность населенных пунктов округа системой «Безопасный город». Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в УрФО.



В прошлом году в УрФО отметили снижение совершенных преступлений на 0,7%. Всего зарегистрировали 1,7 миллиона правонарушений. Количество грабежей уменьшилось на 24%, разбойных нападений — на 14%, убийств и покушений на убийство — на 11,5%. В то же время есть рост мошенничеств по телефону или через интернет.

Число преступлений в общественных местах сократилось на 15,5%, однако нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, увеличилось на 7,9%. В УрФО за год изъяли более 1,1 тонны наркотических средств, психотропных и других сильнодействующих веществ.

Уровень преступности в расчете на 100 тысяч человек вырос на 0,2%. Снижение зафиксировали в Свердловской (на 2,5%), Тюменской (на 0,6%), Челябинской (на 0,3%) областях и Ханты-Мансийском автономном округе (на 0,1%). Рост наблюдается в Курганской области (на 5,6%) и Ямало-Ненецком автономном округе (на 22%). Там это обусловлено активностью телефонных мошенников.

«Совместно с региональными властями нужно проанализировать каждую цифру и принять соответствующие решения. Вплоть до кадровых. Прошу акцентировать внимание на профилактике и противодействии преступлений с использованием цифровых технологий. Необходимо наращивать обеспеченность населенных пунктов УрФО системой „Безопасный город“. Экономить на безопасности людей недопустимо», — сказал Владимир Якушев.

Напомним, жители Челябинской области в прошлом году отдали мошенникам более 2 миллиардов рублей.