Жители Челябинской области выбирают села и деревни, которые подключат к интернету в 2026 году

Отдать свой голос можно до 9 ноября

В Челябинской области идет голосование за населенные пункты, которые подключат к интернету в 2026 году. Речь идет о селах и деревнях с численностью населения от 100 до 1000 человек, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Участие в голосовании могут принять люди старше 18 лет с постоянной регистрацией в регионе.

Проголосовать можно онлайн на портале «Госуслуги» или отправив коллективное письмо в Минцифры России до 9 ноября 2025 года. Видеоинструкция по участию в голосовании и примеры писем размещены здесь.

В прошлом году Челябинская область оказалась в числе самых активных регионов, в опросе приняло участие более 24 тысяч человек. Это повлияло на квоту, которую регион получает для подключения в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В 2025 году в области будет построено 42 объекта связи. В этом году в голосовании уже приняли участие более 42 тысяч южноуральцев.

На данный момент 93% территории региона покрыто сотовой связью, а 91,4% домохозяйств имеют доступ к широкополосному интернету, что открывает новые перспективы для развития отдаленных населенных пунктов.