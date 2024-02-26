В Челябинской области по госпрограмме благоустроено 1,7 тысячи общественных территорий

Реализацию проектов инициировали сами жители

В Челябинской области благоустроено 1,7 тысячи общественных территорий по госпрограмме «Формирование комфортной городской среды» и региональному проекту с аналогичным названием, которые реализуются с 2017 года, сообщили в местной Контрольно-счетной палате.

«Главной целью проекта является создание инфраструктуры для повышения качества жизни нашего населения. При активном участии муниципалитетов области и его жителей в реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий за пять лет израсходовано 6,7 миллиарда рублей», — подсчитали аналитики КСП.

Так, в 2019 году на реализацию проектов по госпрограмме формирования городской среды направили 1,5 миллиарда рублей, в 2023 году — 1,3 миллиарда рублей. В 2024 году на благоустройство общественных пространств направят 1,2 миллиарда рублей.

За время действия программы средства направлены на благоустройство более 1700 общественных и дворовых территорий, в том числе в 2023 году — 164 и 122.

Всего в 2023 году почти 674 тысячи южноуральцев приняли участие в голосовании по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства.

Активность жителей Челябинской области по инициированию проектов была отмечена заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

Программа «Формирование комфортной городской среды» входит в национальный проект «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе президента РФ. Конкурс создания комфортной городской среды по решению Владимира Путина продлен до 2030 года.

