Челябинская область победила в конкурсе видеороликов про городскую среду

За регион проголосовали более 100 тысяч человек

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Челябинская область возглавила тройку победителей конкурса видеороликов, посвященного достижениям федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За регион проголосовали более 100 тысяч человек, рассказали в пресс-службе Минстроя России.



Охват конкурса составил более 6 миллионов человек, всего проголосовали 2,5 миллиона россиян. Второе место заняла Чеченская Республика. Тройку лидеров замыкает Волгоградская область.

Проголосовать можно было в официальной группе проекта во «ВКонтакте» с 4 по 30 марта.

«У жителей была возможность посмотреть, как реализуются проекты благоустройства не только в родном регионе, но и в других субъектах, обратить внимание на креативность и форматы исполнения разных общественных пространств, обменяться друг с другом опытом и лучшими практиками», — сказали в пресс-службе.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. За семь лет в российских городах благоустроили более 100 тысяч общественных пространств.