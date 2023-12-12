Жители Челябинской области спасают замерзающих в экстремальные морозы

Экстремальные морозы установились на Южном Урале

В Челябинской области 12 декабря установился пик холода — сегодня столбики термометров в некоторых районах опустились до минус 47 градусов. В таких условиях разные ЧП могут обернуться настоящей катастрофой. Но южноуральцы не оставляют друг в друга в беде. В информагентстве «Первое областное» собрали несколько таких добрых историй, которые произошли с жителями области за эти суровые морозные дни.





Так, сегодня из-за мороза в Магнитогорске произошла авария на сетях и встали трамваи на Левобережье. Горожане выходили из трамваев и ждали на остановках автобусы, чтобы уехать на работу. К слову, сегодня в Магнитогорске зафиксировали минус 42 градуса мороза. И вот что в местных пабликах можно найти по этому случаю.

«Хочу сказать огромное спасибо неравнодушным людям, которые поддержали и довезли мерзнувших на остановке „Профсоюзная“. И отдельно хочется выделить женщину Татьяну на вишневом Renault Sandero. Она ради того, чтобы помочь людям, стоящим на остановке, специально отпросилась у своего руководителя на несколько часов. Сделала несколько рейсов для доставки людей до работы. Татьяна, если бы не вы, то неизвестно, какой была бы наша дорога. Если будет больше таких людей, то вера в добро не угаснет», — поблагодарила в популярном городском паблике в «ВКонтакте» горожанка Алена Шибаршина.



К автору поста присоединились другие благодарные горожане. Кстати, на днях в городе металлургов, Челябинске и Снежинске волонтеры специально объединялись и курсировали по городу, чтобы помочь замерзающим водителям и пешеходам.

Это уже совсем другая история, но тоже произошла в Магнитогорске.

«Всем добрый день! Очень хочется поблагодарить мужчину на „Ниве“, к сожалению, муж не запомнил даже номера, у дома 98/1 на Ленина. Наша машина не заводилась, и мужчина предложил помощь. Спасибо вам огромное! Всем здоровья, домашнего уюта и тепла!»— рассказала Мария Карпычева в соцсетях.

А жители Копейска накануне спасали замерзающего щенка. Брошенного песика нашли на улице дети и отогрели в подъезде, а через социальные сети спустя несколько часов нашли ему новых хозяев.





«Помогите спасти живую душу! Мальчишки вчера на улице услышали плач, проходя мимо подвала, залезли и достали это маленькое чудо! Полдня искали ей дом, не получилось. Срочно нужен дом или передержка. Давайте вместе спасем это маленькое сокровище!»— такое сообщение появилось в местном паблике.

Самая сложная ситуация — на дорогах. В управлении федеральными автомобильными дорогами сегодня рассказали, как спасали водителей в условиях сильнейшего холода. Так, сегодня по направлению в Курган у водителя «Лады-Гранта» в 9:30 утра закончилось топливо. Мужчина вызвал дорожников, которые заправили его автомобиль. При этом в Госавтоинспекции и региональном управлении МЧС уже несколько дней рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок из-за экстремального мороза. И уж тем более рискованно — остаться на трассе без топлива.





Спасать в такие холода приходиться не только людей и братьев наших меньших. Челябинец Николай Платонов рассказал нашему информагентству, как в минус 36 градусов вытягивал утонувший в реке Зюзельге автомобиль.

«В чате взаимопомощи появилась запись о том, что Subaru провалился в речку, к сожалению, запись появилась очень поздно, после 23:00 в четверг. И поехать уже не получилось. В шесть утра оказалось, что автомобиль еще на месте. Связался с хозяином, забрал его, и мы двинули в сторону нашей „золотой рыбки“», — рассказал Николай.

И если в Челябинске в прошлый четверг было минус 32 градуса мороза, то в 20 километрах от города на берегу реки автомобильный термометр показывал уже 36 градусов. Мужчины вооружились топорами и попытались прорубить лед возле колес автомобиля. За ночь его намерзло сантиметров на шесть, а сами колеса оказались утопленными наполовину.





После часа махания топором стало ясно, что в одну лебедку вытащить авто будет невозможно. Николай сделал детальные фото и скинул их все в тот же чат взаимопомощи на дорогах.

«Написал, что нужна помощь в виде рук, еще одного „хайджека“, лебедки и бенозопил. Люди откликнулись быстро, и было решено встретиться на месте в 14:00. Создал отдельный чат, чтобы было проще координировать желающих помочь. Пока вез хозяина обратно в город — успокаивал его, что он получил прекрасный опыт, подышал воздухом, посмотрел шикарный рассвет и познакомился с отзывчивыми людьми. Успокоить не очень помогло», — рассказывает Николай.



После того, как вся компания вновь собралась на берегу озера для вызволения пленного авто, от волонтеров поступают предложения, которые Николай называет рациональными:

1. Облить бензином и поджечь (тогда лед растает).

2. Достать по частям (ну или хотя бы заднюю часть).

3. Продать «как есть» в ближайшей деревне.

4. Бросить и ехать домой.

Почему-то ни один вариант хозяину машины не понравился. Кстати, помогать Николаю вызвалась и его жена Светлана, девушку не напугал сильный мороз, она героически делала снимки с места событий.





После нескольких часов работы с топорами и бензопилами лед наконец выпустил застывшую Subaru из своего плена. Но оказалось еще не все. Эвакуатор, который хоть и смог выехать в поле, сломался по пути. Волонтеры еще и его чинили и вытаскивали. В итоге добровольцы провели 14 часов на улице в леденящий холод, но помогли спасти машину. Фотографиями с операции спасения Николай поделился с нами и пояснил, что без помощи волонтеров ничего бы и не получилось.





Ну а в редакции информагентства напоминают, что зима только началась и не стоит забывать о безопасности в такие холода. Берегите себя и не оставайтесь равнодушными к тем, кому нужна помощь.