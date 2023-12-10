Водителей призвали отказаться от поездок по трассам Челябинской области из-за аномальных морозов

В регионе вновь похолодает до -40 градусов

В понедельник, 11 декабря, в Челябинскую область вернутся аномальные морозы. Неизвестно, как автомобили поведут себя в столь экстремальных условиях, поэтому водителям рекомендовали отказаться от дальних поездок.

«Рекомендуем водителям не выезжать на федеральные трассы без крайней необходимости. Аномальные морозы прогнозируются 11 декабря»,— написала пресс-служба управления федеральных дорог «Южный Урал» в своем телеграм-канале.

Если же отправиться в путь необходимо, нужно тщательно подготовиться к поездке: проверить авто на неисправности, запастись топливом, взять с собой теплую одежду и термос с горячим чаем. В случае возникновения нештатных ситуаций следует звонить по телефону 112.

Подробнее о погоде в понедельник читайте в нашем материале.