В Магнитогорске добровольцы начали патрулировать улицы, чтобы помочь замерзающим

Особое внимание они обращают на пожилых людей и детей

В морозные дни в Челябинской области на помощь людям приходят не только экстренные службы, но и добровольцы. Например, в Магнитогорске волонтеры поисково-спасательных отрядов «Альфа-Спас» и «Легион-Спас74» приняли решение патрулировать улицы города, чтобы оказывать помощь замерзающим и потенциальным жертвам холода. Об этом они сообщили на своих страницах в социальной сети «ВКонтакте».

К патрулированию добровольцы ПСО «Альфа-Спас» приступают поздним вечером, а по домам расходятся ночью. В их поле зрения не только улицы, но и остановки общественного транспорта, дворы и парки.

«Особое внимание обращаем на людей из группы риска — детей, пожилых, инвалидов и дезориентированных. Задача патруля — оказать им помощь»,— уточнили волонтеры.

Прочесывают людные места и добровольцы ПСО «Легион-Спас74». Пока за помощью никто не обращался.

Буквально вчера местная жительница поблагодарила в соцсетях неравнодушных за помощь при падении. Она написала, что поскользнулась и упала и тут же к ней подошел молодой человек и предложил довезти до дома.

Волонтеры призывают магнитогорцев обращать внимание на людей из групп риска и либо самим оказывать им помощь, либо сообщать добровольцам по телефонам 8 (963) 094-50-85, 8 (904) 803-33-24, 8 (800) 300-85-99.

Патрулировать улицы добровольцы планируют до тех пор, пока температура не поднимется до средних значений.

Добрые дела в морозы делают не только в Магнитогорске. Например, в Копейске таксист Леонид заводит заглохшие машины автолюбителей. А в Снежинске волонтеры подвозят замерзающих пешеходов.