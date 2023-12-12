В Челябинской области столбики термометров опустились до −47 градусов

Подборка бодрящих фото в условиях экстремального мороза

12 декабря в Челябинской области сбылись предупреждения синоптиков: сегодня самый холодный день наступившей зимы. В редакции информагентства «Первое областное» выяснили, где особенно морозно. Смотрите нашу подборку и грейтесь горячим чаем.

Уже почти неделю на Южном Урале совсем не южная погода. Зима полноценно вступила в свои права, да так, что в школах отменяют занятия из-за холодов. Вот и сегодня, по прогнозам метеорологов, наступил пик холода.

Южноуральцы делятся в соцсетях фотографиями своих термометров. Выбираем самый холодный уголок Челябинской области. В Сатке сегодня −36 градусов.

А в поселках района и того холоднее — до −42!

В Верхнеуральском районе сегодня зафиксировали новый рекорд — 46 градусов мороза. Кстати, именно Верхнеуральск считается самой холодной точкой Челябинской области.

В Катав-Ивановском районе в эти минуты — 47 градусов мороза. Жители Верхней Катавки в таких условиях не просто работают, но и успевают фотографировать уличный термометр.

В Магнитогорске сегодня горожане отмечали, что температура воздуха упала от −39 до −42 градусов.

В Челябинской области сегодня из-за мороза отменили не только занятия в школах и секции, но и движение междугородних автобусов. Так, несколько рейсов отменили из Челябинска в Екатеринбург и Курган, не действуют и внутрирегиональные маршруты. Подробнее об обновленном расписании — здесь.