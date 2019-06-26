/ Жители Челябинской области создали аппарат для очистки дна водоемов

Машина собирает со дна ил, мусор и корни растений.

В Челябинской области создали аппарат, предназначенный для очистки дна озер, рек и прочих водоемов от мусора и ила. Большую машину, способную за час вытащить со дна 9 кубических метров грязи, назвали просто и мило — «Ромашка». Благодаря «Ромашке» было очищено уже несколько водоемов в регионе.



Я живу на берегу озера, берег представлял из себя болото. Было желание очистить его, чтобы можно было купаться, плавать на лодке. Так и пришла идея построить экскаватор, очистить свой берег. Сама машина — плавающая платформа, на ней экскаватор и кузов на 4 куба. Он копает, со дна достает ил, грузит себе на платформу и вывозит на берег. — рассказал сайту «Первый областной» создатель экскаватора Антон Карпов.

Для того чтобы построить такую машину, южноуральцу потребовалось около двух лет. За основу был взят готовый японский экскаватор, платформу варили из листового железа.



Сейчас «Ромашкой» чистят дно реки Исток, которое полностью затянуло илом. Помимо ила и камышей, на дне находятся и мусор: то, что люди не донесли до баков. Река находится в Каслинском районе.

