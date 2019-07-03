Пруд в парке Челябинска очистили от водорослей и мусора

Со дна подняли бутылки и трубы.

Стеклянные бутылки, металлические трубы и навесной замок вытащили со дна пруда в парке Гагарина. Его чистили подводные охотники. Их помощь понадобилась, потому что за месяц лета пруд зарос водорослями. В итоге кататься на катамаранах и лодках отдыхающим стало тяжело.

Подводные охотники работают по 3–4 человека за раз. Они уже чистили Аргазинское водохранилище, а до этого озеро Большой Кисегач. Опыт в плавании и очистке водоемов у работников большой.

«Тут такой глубины нет, куда мы не могли бы нырнуть, особо изучать не надо. Думаю, тут 5–6 метров максимально, тут процентов 90 спортсменов, которые ныряют за 25 метров, особого труда не должно составить», — рассказал сайту «Первый областной» регионального штаба Народного фронта, президент Уральского клуба подводного спорта Виталий Вороной.

Перед погружением водолазы прошли обязательный инструктаж, чтобы понимать условия и принцип работы в пруду Челябинска. Сложность водоема заключается в том, что видимость там нулевая.