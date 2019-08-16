В Челябинске заканчивают чистку главной водной артерии

Заключительный этап освобождения реки Миасс – на старте.

Очистка реки Миасс от растений и мусора началась еще в июне. По контракту, подрядчик должен закончить работы к 1 ноября, но организация предполагает, что справится раньше. В настоящее время «освободили» участок от элеватора «Пищепром» до Кировского моста. Результат на лицо: жителям и гостям стало приятнее гулять по набережной, а рыбаки вылавливают из воды раков.

Как отмечают рабочие, из воды они достают в основном бытовой мусор и растения, но случаются и неожиданные находки. В конце июля из воды выловили боевой снаряд.

На реке работает специальная техника, а на берегу ее «встречают» сухопутные экскаваторы, которые грузят камыши и водоросли в самосвалы. Последние перевозят их на просушку, перед отправкой на копейский полигон.

«Задача непростая — очистить от растительности и мусора почти шесть гектаров реки, где подобную „уборку“ не проводили больше тридцати лет. На сегодня полностью завершена очистка более двух гектаров водной поверхности от элеватора „Пищепром“ до моста на улице Каслинской. Фактически завершены работы на участке от Каслинской до Кирова — осталось собрать мусор с парапетов», — сообщает пресс-служба Министерства экологии.

Там, где техника не проходит, работают «вручную». Две бригады рабочих на лодках вычищают реку. С Миасса вывезли уже порядка пяти тысяч тонн мусора и растений.



За ходом работ пристально следит Министерство экологии.

«Санитарно-эстетическая очистка реки Миасс проводится в рамках национального проекта „Экология“. В этом году реку очистят только от кустарниковой и водной растительности, а также мусора, без изъятия накопленных донных отложений, ликвидации застойных зон и намывных островов. Разумеется, Миасс нуждается в более капитальной очистке», — сообщили в минэкологии.

Уже в этом году будет объявлен аукцион на составление проектной документации по капительной очистке реки. Нужно убрать донные отложения, чтобы Миасс меньше «зарастал».