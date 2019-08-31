Показатели смертности в Челябинской области снизились

Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

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Сегодня, 31 августа, Челябинск посетила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Вместе с главой Челябинской области Алексеем Текслером она провела совещание, на котором обсудили дальнейшее развитие региона, посетили областную клиническую больницу и Южно-Уральский государственный университет.

Татьяна Голикова отметила позитивные изменения в регионе, но и не забыла про «болевые точки».

«Мы находимся в больнице, она достаточно хорошо оснащена. Но важно не забывать о первичной медико-санитарной помощи. Это организация доставки пациентов из первичного на второй и третий уровень оказания медицинской помощи, оказание помощи пожилым пациентам старше 65 лет, правильное построение маршрута. Очень важно приведение это в порядок», — отметила Татьяна Голикова.

Также было отмечено, что в последние годы в регионе на полтора процента снизились показатели смертности, в том числе и младенческой. Такие результаты необходимо сохранить особенно в осенне-зимний период, когда растет заболеваемость. Это находится в приоритете, но предстоит еще много работы.

«Мы наметили конкретные шаги по улучшению ситуации в первичном медицинском звене. Помимо федеральной программы мы разрабатываем собственные предложения, связанные с привлечением медицинских сотрудников. Для меня тема медицины в регионе — номер один. Одни из основных наших направлений — онкология и сосудистые заболевания и, безусловно, показатели смертности», — рассказал Алексей Текслер.

Отмечено, что благодаря решениям заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Челябинская область получила новые кареты скорой помощи и будет решена проблема полностью изношенных автомобилей. Также Алексей Текслер добавил, что уже в этом году будет полностью решена проблема доставки больных в лечебные учреждения региона.

А во время визита в Южно-Уральский государственный университет, который в следующем году претендует на создание научно-образовательного центра, Алексею Текслеру и Татьяне Голиковой ректор ЮУрГУ Александр Шестаков рассказал о планах развития университета, а также представил лабораторию суперкомпьютерного моделирования, благодаря которой решается свыше 250 исследовательских задач. Суперкомпьютеры ЮУрГУ занимают высокие позиции в рейтингах по производительности среди российских и зарубежных суперкомпьютеров.

Глава региона и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации отметили положительные перспективы национально-исследовательского университета Челябинской области.