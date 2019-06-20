/ Привлекательную программу для молодых медиков придумают до 1 сентября

Алексей Текслер прокомментировал «прямую линию» с президентом.

Вопрос, заданный из Челябинской области Владимиру Путину во время «прямой линии», не оставил без внимания Алексей Текслер. Глава региона согласился: проблема ФАПов существует, из 659 пунктов функционируют только 80%, а в остальных нет медицинских работников. Как это исправить, уже решено.

Мной поставлена задача в этом году запустить 24 ФАПа в сельской местности, а в ближайшие годы построить еще 100. Это позволит решить уже в ближайшее время проблему, но это только часть задачи. Лечат не стены, лечат люди, и проблема, которая была обозначена — отсутствие в сельской местности, несмотря на существующие программы, к примеру, «Земский фельдшер», медперсонала — должна решаться. Дал поручение реализовать программу по привлечению молодых врачей, узких специалистов в сельскую местность и не только, в том числе туда, где эта потребность существует. — рассказал Алексей Текслер.

Программа должна быть осуществлена до 1 сентября.

Напомним, что нехватку специалистов опытные фельдшеры объяснили просто: молодежи не нравятся условия, которые предлагают малые населенные пункты. Например, жилье. Глава Каслинского района, из которого и поступил вопрос, отметил, что претензий к жилью никогда не было. Основной причиной оттока молодых врачей и фельдшеров глава считает стремление специалистов в большие города.