Жители Челябинской области плохо соблюдают режим самоизоляции

Хуже всего цифры в Челябинске и Миассе.

Послушать 00:00

Низкий уровень индекса самоизоляции зафиксирован в Челябинске в четверг, 16 апреля. По данным «Яндекса» сегодня в столице Южного Урала его показатель остановился на цифре 2,0.



Ниже Челябинска по всей области находится только Миасс, где индекс самоизоляции оказался на отметке 1,9. Затем с цифрами в 2,3 балла следуют Златоуст, Копейск и Троицк. Лучше всего самоизоляцию соблюдают в Магнитогорске, где индекс показывает значение 2,6.





Нарушение режима самоизоляции может привести к серьёзным последствиям. Помимо штрафов до 30 000 рублей долгое нахождение на улице может спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом. О важности самоизоляции постоянно говорят эксперты, а власти призывают жителей Челябинской области находиться дома и не выходить на улицы без необходимости.

По состоянию на утро 16 апреля в Челябинской области количество инфицированных возросло до 60 человек. За сутки Covid-19 распространился ещё на 5 человек. Из 60 заболевших 26 выздоровело.