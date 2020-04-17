Режим самоизоляции в регионе продлён до 30 апреля

Введение пропускной системы на данный момент не планируется.

Послушать 00:00

Режим самоизоляции в Челябинской области продлён до 30 апреля. Об этом сегодня, 17 апреля, во время онлайн брифинга заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



«Продление режима самоизоляции в Челябинской области необходимо. Этот режим продлен в нашем регионе до 30 апреля»,

— сказал Алексей Текслер.

При этом глава региона отметил, что пропускная система, о тестировании которой заявляли власти, на данный момент введена не будет. Её появление зависит от распространения инфекции по области.

«Ужесточения режима, то есть введения системы пропусков, не будет, если удастся не допустить ухудшения ситуации»,— заявил глава региона.

Напомним, согласно официальным данным в Челябинской области 64 человека заражены коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки больных стало больше на 4 человека. При этом 29 людей из общего числа заражённых вылечились.