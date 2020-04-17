В полиции объяснили причины задержания молодежи у памятника Курчатову в Челябинске

Административные протоколы были составлены почти на 50 человек.

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Режим обязательной самоизоляции не помеха для молодых людей встречаться в излюбленных ими местах. Также подумали и десятки человек, находившихся вечером 16 апреля возле памятника Курчатову в Челябинске.

Но бдительные граждане обратились в местный отдел полиции, сотрудники которого незамедлительно выехали на место. Оказалось, что группа молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет находились на значительном удалении от места жительства, а причину нахождения в парковой зоне объяснить не смогли.

«В отношении всех граждан составлены административные протоколы по части 1 статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу»,

— сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, что в регионе введен режим повышенной готовности, а также действует режим обязательной самоизоляции. В это время всем южноуральцам предписано находиться по месту проживания или пребывания, за исключением указанных в документе случаев, когда гражданам необходимо выйти из дома. В противном случае нарушители общественного порядка будут фиксироваться уполномоченными должностными лицами с последующим составлением протокола об административном правонарушении.

К слову, узнать все о режиме обязательной самоизоляции, куда можно пойти, а куда нельзя, вы сможете на круглосуточной горячей линии: 8-800-201-41-88.